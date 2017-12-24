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Жительницу Борисова, пропавшую больше недели назад, нашли мертвой

25.12.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Жительница Борисова Марина Бабицкая (Сурма), пропавшая 15 декабря, найдена погибшей, об этом Sputnik сообщили в понедельник в ПСО "Ангел".

Известно, что Бабицкая в день исчезновения находилась по адресу город Борисов, улица Гречко, 15, откуда примерно в 14:00 ушла в неизвестном направлении. Около 18:00 женщина в последний раз связывалась с родными, после чего пропала. С этого момента никакой информации о ней не было. Известно, что борисовчанка пребывала в депрессии.

Пропавшую женщину искали представители правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". Вчера ее тело было обнаружено в ходе поисковой операции.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина пропала еще 15 декабря, известно, что она пребывала в депрессивном состоянии.

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