Жительницу Борисова, пропавшую больше недели назад, нашли мертвой

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Жительница Борисова Марина Бабицкая (Сурма), пропавшая 15 декабря, найдена погибшей, об этом Sputnik сообщили в понедельник в ПСО "Ангел".

Известно, что Бабицкая в день исчезновения находилась по адресу город Борисов, улица Гречко, 15, откуда примерно в 14:00 ушла в неизвестном направлении. Около 18:00 женщина в последний раз связывалась с родными, после чего пропала. С этого момента никакой информации о ней не было. Известно, что борисовчанка пребывала в депрессии.

Пропавшую женщину искали представители правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". Вчера ее тело было обнаружено в ходе поисковой операции.