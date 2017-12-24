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В Минске открытым пламенем горела квартира в многоэтажке

25.12.2017 17:25 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 25 декабря на проспекте Пушкина в районе 2-го кольца горела квартира в многоэтажном доме, сообщили TUT.BY очевидцы.

Около 17 часов читатели сообщили, что на седьмом этаже девятиэтажки открытым пламенем горит квартира. Возле дома несколько машин спасателей, а также пара карет скорой помощи. Очевидцы прислали видео происшествия.


Открыть/скачать видео (5.1 МБ)

В МЧС факт возгорания в квартире подтвердили, пожар уже ликвидирован. Подробности происшествия выясняются.

 
 
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Вечером 25 декабря на проспекте Пушкина в районе 2-го кольца горела квартира в многоэтажном доме.

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