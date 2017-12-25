Обвал в Альпах в Австрии изолировал от внешнего мира около 130 человек

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Около 130 жителей долины Виппталь в Альпах в Австрии оказались отрезанными от внешнего мира в сочельник католического Рождества после обвала, сообщила телерадиокомпания ORF Tirol .

По данным местной полиции, горная порода обрушилась на дорогу, ведущую в долину, – всего под 50-метровым завалом оказалось около 150 метров трассы.

Из-за данного обвала около 130 человек были заблокированы в долине Виппталь. "Люди восприняли это спокойно, они, конечно, волнуются, но в настоящий момент беспокойство в разумных пределах", – завил ORF Tirol один из представителей властей.

В настоящее время на месте завала работают специалисты дорожно-ремонтной службы, планируется, что полностью его разобрать смогут не ранее среды.

Известно, что незадолго до обрушения породы несколько человек, в том числе дети, шли по данной дороге, никто из них в результате ЧП не пострадал.