Жуткое ДТП с автобусом в Москве: что известно об инциденте

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Рейсовый автобус рядом со станцией метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте в Москве в понедельник днем врезался в толпу, после чего въехал в подземный пешеходный переход, в результате четыре человека стали жертвами ДТП, 11 получили травмы различной степени тяжести.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие

На месте происшествия работали экстренные службы города и психологи, более 50 человек и 17 единиц техники ликвидировали последствия ДТП. Четверо пострадавших были доставлены в лечебные учреждения с помощью вертолетов. Спустя несколько часов после инцидента автобус вытащили из подземного перехода.

Правоохранительные органы задержали водителя злополучного автобуса. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по двум статьям – об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.

Власти Москвы заявили, что помогут семьям погибших и пострадавших в ДТП, жертвы получат до 500 тысяч российских рублей по страховке за вред, причиненный жизни и здоровью.

Причины ДТП

Рассматриваются сразу несколько версий, что могло послужить причиной аварии. По предварительным данным, автобус мог "подрезать" автомобиль, в результате чего водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и съехал в переход.

Основной версией стал отказ тормозов. Ее подтвердил и задержанный водитель. По его словам, автобус начал двигаться сам, он пытался остановить его, но тормоза не сработали.

Версия теракта как причины ДТП даже не рассматривалась.

Автобус принадлежит подмосковной компании-перевозчику "Мострансавто" и находился в эксплуатации меньше года. Он ездил по маршруту №818 Сколково – метро "Славянский бульвар".

Пострадавшие

По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, 11 пешеходов пострадали. Девять из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Список погибших и пострадавших при аварии у метро "Славянский бульвар" разместили на официальном портале мэра Москвы. Жертвами ДТП стали: 38-летняя Елена Геннадьевна Михайлова, неизвестная 45 лет, неизвестный неопределенного возраста и неизвестный 18 лет.

"Пострадавших госпитализировали в институт Склифосовского, в Боткинскую больницу, больницу Ворохубова, больницу имени Юдина. В институте Склифосовского – три человека, в больнице Боткина – три человека, по одному в больнице имени Юдина, затем в больнице имени Ворохубова один, и несовершеннолетний – в больнице имени Сперанского", – рассказал СМИ заместитель мэра столицы Леонид Печатников.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Сотрудники МЧС на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

Четверых пострадавших доставили в больницы на вертолетах BК-117.

По словам очевидцев, в салоне автобуса в момент аварии находились шесть человек, они не пострадали.

Кто водитель?

Задержанный водитель автобуса Виктор Тихонов является гражданином Российской Федерации. Это мужчина 1959 года рождения, он работает в компании "Мострансавто" с 2000 года. Его общий водительский стаж – 20 лет.

В Минтрансе заявили, что все водители автобусов ежедневно проходят обязательный медосмотр: фиксируется давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. По официальным данным, отклонений от нормы у водителя выявлено не было.

Кроме того, по информации перевозчика, автобус прошел предрейсовый техосмотр, никаких неисправностей в ходе его не выявили.

Помощь от властей

Власти города Москвы оперативно отреагировали на происшествие и заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших, также окажут поддержку в организации похорон.

"Семьям погибших будет оказано содействие. Мэром нам дано такое поручение – помочь в организации похоронных мероприятий", – сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По предварительной информации, семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в ДТП – по 500 тысяч, однако это не окончательные суммы, возможно, компенсации будут больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин лично прибыл на место происшествия и распорядился провести проверку всего автопарка. "Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", – подчеркнул он.

Расследование продолжается

После инцидента полиция задержала водителя автобуса. Он уже дал первые показания. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

На месте происшествия работают следователи. Они изучат техническую документацию и назначат ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя.