Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Спасатели Минского района оказали помощь ребенку, рука которого застряла в радиаторе отопления, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент в агрогородке Щомыслица произошел накануне утром, информация о ЧП в одном из домов поселка поступила спасателям в 11:10.

"Работники МЧС освободили зажатую в радиаторе отопления руку мальчика", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что ребенок в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.

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