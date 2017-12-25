ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе

25.12.2017 21:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Спасатели Минского района оказали помощь ребенку, рука которого застряла в радиаторе отопления, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном управлении МЧС.

Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе
© Фото: Минское городское УМЧС
Третьеклассник застрял ногой в решетке в Лошице и сам выбраться не смог

Инцидент в агрогородке Щомыслица произошел накануне утром, информация о ЧП в одном из домов поселка поступила спасателям в 11:10.

"Работники МЧС освободили зажатую в радиаторе отопления руку мальчика", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что ребенок в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.

МЧС показало, как помогали застрявшему между деревьями ребенку >>

Как космонавт: годовалый малыш в Минске застрял головой в горшке >>

Ребенок застрял ногой в батарее в Минске >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три человека пострадали на "рождественском" пожаре в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика