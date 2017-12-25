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Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе
25.12.2017 21:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Спасатели Минского района оказали помощь ребенку, рука которого застряла в радиаторе отопления, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент в агрогородке Щомыслица произошел накануне утром, информация о ЧП в одном из домов поселка поступила спасателям в 11:10.
"Работники МЧС освободили зажатую в радиаторе отопления руку мальчика", – сказали в управлении.
Там также сообщили, что ребенок в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.
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Мальчик в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.
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