МИНСК, 26 дек — Sputnik. Восстановлена работа подземного перехода, в который накануне врезался рейсовый автобус. Переход полностью открыт для пешеходов, на поврежденные места установлены новые отделочные материалы. На место трагедии москвичи несут цветы и зажигают поминальные свечи. У входа в переход установлены столы, куда кладут цветы, ставят свечи и детские игрушки.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Жуткое ДТП с автобусом в Москве: что известно об инциденте

Водитель заявляет об отказе тормозов

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, сообщил от отказе тормозов. По его словам автобус внезапно начал самостоятельное движение. Водитель пытался тормозить, но тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, сообщает пресс-служба СК России. Автобус был оборудован бортовым видеорегистратором, сообщается в микроблоге "Московский транспорт" в Twitter. Правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие

Семьи погибших и пострадавшие получат страховку

Личности всех погибших в ДТП установлены – это жители московского региона. Среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина.

Пострадавшие госпитализированы в крупные клиники Москвы — НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ №67 им. Ворохобова. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие, а также родственники погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы пешеходов могут рассчитывать на страховые выплаты до 500 тысяч рублей по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) за вред жизни и здоровью в страховой компании "МАКС", следует из комментария пресс-службы страховщика.

Внеплановая проверка всех перевозчиков

После происшествия все автобусы "Мосгортранса" и частных перевозчиков в Москве подверглись внеплановой проверке по поручению мэра города Сергея Собянина, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта Москвы во вторник.

"Ространснадзор проверит перевозчика "Мострансавто", чей автобус съехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар", — говорится в сообщении.

"По согласованию с Генеральной прокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия перевозчика", — сказано в релизе.