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Украинец в ночь на Рождество украл колыбель с Иисусом
26.12.2017 07:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Вечером 24 декабря во Львове (Украина) неизвестный мужчина в шортах похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом, сообщают украинские СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шортах, который скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.
"Зачем он это сделал — неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом дежурному патрулю Муниципальной стражи", — сказали правоохранители.
Полицейские, прибывшие на место, обыскали подъезд, в который вошел вор, и обнаружили там пропавшую часть инсталляции.
В итоге колыбель вернулась на свое место.
Причины, по которым мужчине понадобилось похищать часть вертепа, пока не установлены.
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Неустановленный мужчина в шортах, который унес из рождественской инсталляции на площади колыбель с Иисусом, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
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