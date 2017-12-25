Украинец в ночь на Рождество украл колыбель с Иисусом

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Вечером 24 декабря во Львове (Украина) неизвестный мужчина в шортах похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом, сообщают украинские СМИ.



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Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шортах, который скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.

"Зачем он это сделал — неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом дежурному патрулю Муниципальной стражи", — сказали правоохранители.

Полицейские, прибывшие на место, обыскали подъезд, в который вошел вор, и обнаружили там пропавшую часть инсталляции.

В итоге колыбель вернулась на свое место.

Причины, по которым мужчине понадобилось похищать часть вертепа, пока не установлены.