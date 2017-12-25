Взрыв пиротехники на кубинском карнавале: пострадало 39 человек

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Не менее 39 человек, среди них дети в возрасте от 11 до 15 лет, пострадали в результате взрыва фейерверков на фестивале в городе Ремедиос в центральной кубинской провинции Вилья-Клара, сообщают местные СМИ.

Инцидент случился во время запуска фейерверков во время празднования Рождества в ночь на понедельник. В ходе запуска фейерверков, по предварительной информации, незапланированно взорвалась одна из петард. Это вызвало цепную реакцию, и упаковки с пиротехникой начали взрываться бесконтрольно. Однако, как отмечают местные СМИ, крупного пожара избежать удалось.



© Фото: МЧС Беларуси Три человека пострадали на "рождественском" пожаре в Минске

В результате инцидента находившиеся рядом люди получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Состояние восьми из них оценивается как критическое.

Все пострадавшие, по данным СМИ, — местные жители, пришедшие на фестиваль; туристов среди них нет.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Фестиваль в Ремедиос — один из самых старых и массовых кубинских праздников, на него приезжают тысячи людей. По улицам города проезжают ярко украшенные платформы с группами танцоров, а в финале проводится грандиозное шоу фейерверков.