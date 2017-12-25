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В Гродненском районе на пожаре погибли отец и сын
Пожар произошел в деревне Шембелевцы Гродненского района ночью 25 декабря. О возгорании деревянного дома пожарным сообщили местные жители. К месту происшествия направились спасатели, а также представители служб взаимодействия,
В результате пожара погибли 79-летний хозяин дома и его 41-летний сын. Их тела были найдены под обломками кровли и перекрытий.
Спасатели сначала обнаружили обгоревшее тело сына хозяина дома, а несколькими минутами позже — пенсионера.
Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожность при курении.
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Пожар произошел в деревне Шембелевцы Гродненского района ночью 25 декабря. О возгорании деревянного дома пожарным сообщили местные жители. К месту происшествия...
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