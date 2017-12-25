Кражи кошельков в храмах: обвиняемая была судима более 10 раз

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Первомайского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Дзержинского района Зинаиды Климович, 1953 года рождения, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.

Пенсионерка обвиняется в совершении серии краж сумок и кошельков в минских храмах. В суде была оглашена информация о том, что женщина была до этого судима за кражи и хищения более 10 раз. Первый срок она получила в 1980 году, еще по старому Уголовному кодексу за кражу была приговорена к пяти годам лишения свободы, освободившись, через несколько лет за имущественные преступления была приговорена к двум года шести месяцам лишения свободы. Потом ее регулярно приговаривали к различным срокам наказания за кражи и хищения, последний срок в виде года лишения свободы был назначен ей в 2016 году. С 6 октября 2017 года женщина находится под стражей в СИЗО №1 в Минске.

Обвинение

Государственный обвинитель Екатерина Высоцкая зачитала обвинение Климович. По ее словам, имея не стянутую судимость, не став на путь исправления, Климович с 23 июня по начало октября 2017 года совершила в храмах Минска 4 кражи сумок и кошельков на общую сумму 2640 белорусских рублей.



© Sputnik/ Анна Нефедова Государственный обвинитель Екатерина Высоцкая

Сначала молилась, потом похищала сумки

Обвиняемая отказалась от дачи показаний, она сказала, что давала показания на стадии досудебного производства. "Я все признала, показания давать не буду, я все сказала следователю. И у меня сегодня давление",- сказала она.

Судья в связи с тем обвиняемая отказалась от допроса в суде, зачитала протоколы допроса на стадии предварительного обвинения, которые находятся в материалах уголовного дела.

Согласно показаниям обвиняемой, в день первой кражи она отправилась в Дом милосердия, где должны были раздавать продукты питания, когда узнала, что сегодня этого не будет, решила похитить кошелек. Похитив его, быстро ушла в сторону метро.

Пришла в другую церковь, она узнала и там не будут раздавать бесплатные продукты, совершила аналогичную кражу сумки прихожанки.

Согласно ее показаниям, в начале октября она приехала в Минск, пришла в Петро-Павловский храм, где молилась около часа, потом похитила две сумки прихожанок.

Ущерб будет погашать дочь

Свои действия женщина пояснила тем, что у нее маленькая пенсия. О том, откуда у нее появились деньги, она своему сожителю не говорила.

Также в суде была оглашена информация о том, что дочь обвиняемой проживает в Германии и будет погашать ущерб, который причинила ее мать. Дочь и ранее погашала ущерб по преступлениям, за которые была осуждена женщина.



© Sputnik / Анна Нефедова Компенсировать ущерб пострадавшим придется дочери обвиняемой, которая живет в Германии

На стадии предварительного расследования она написала еще несколько явок с повинной о кражах сумок и кошельков, совершенных в храмах, пока молились прихожане.

В качестве потерпевших проходят четыре минчанки, две из которые в суд не явились.

Тяжкий грех

Потерпевшие заявили иски о возмещении похищенного, но назвать наказание, которые они видят для обвиняемой, отказались. Обвиняемая плакала и просила прощения у них. Плакала и одна из потерпевших, сообщив, что у нее "очень серьезные заболевания" и в тот день, когда, у нее украли кошелек, она пришла молиться в храм перед операцией. Потерпевшая сказала, что кража в храме и так тяжкий грех.

Отличная подруга

В суде также был допрошен сожитель обвиняемой Николай Василевский. По его словам, они вместе уже 13 лет. Он сообщил, что 5 лет они уже не работают, до этого работали на ферме. По его словам, она ему не рассказывала о том, что похищала и воровала. "Говорила, что дочка из Германии присылала", — сказал свидетель.

На просьбу суда охарактеризовать свою "подругу", а именно так называл в суде свидетель обвиняемую Климович, он сказал: "оценка — отличная, она исполнительная, хорошая".

Он также заявил в суде о том, что если суд признает Климович виновной и опять отправит за решетку, он ее не бросит, будет оказывать ей поддержку и помощь.