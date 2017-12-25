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Виноват ли азот? В Солигорске женщина попала в больницу после номера на новогоднем корпоративе

26.12.2017 12:17 — ЧП | Tut.by  
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23 декабря в ходе новогоднего корпоратива в солигорскогом кафе «Веснянка» одной из посетительниц стало плохо, ее увезли на скорой. Инцидент произошел после номера шоу-программы, в котором использовали жидкий азот. Подробности сообщает издание «Электронный Солигорск».

Как рассказал организатор шоу Илья Вавилов, в номере применялся жидкий азот для охлаждения напитков. Азот добавляли в алкоголь, который уже был у зрителей в руках: вино, мартини, коктейли и так далее. Охлажденные напитки выпивали через 1,5−2 минуты, когда азот испарялся.

Через 20 минут после номера женщине, которая в нем участвовала, стало плохо. Ее госпитализировали. После инцидента номер из шоу убрали.

Конкретная причина, по которой женщине стало плохо, пока неизвестна. Связано ли это с тем, что она выпила охлажденный напиток, сейчас уточняется.

Заместитель начальника Солигорского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Пархоменко рассказал, что сейчас по факту происшествия проводится проверка. Впоследствии будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело.

Кафе «Веснянка» работает в обычном режиме. В администрации заведения уточнили, что Дед Мороз и Снегурочка работают с кафе по договору, а используемые химические материалы сертифицированы для использования в подобных шоу. Все подтверждающие документы об этом были предоставлены администрации кафе перед включением номера в программу. Шоу с добавлением азота в напитки неоднократно проводилось в кафе и раньше, но происшествий не было.

 
 
Ссылка на источник 201
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Инцидент произошел после номера шоу-программы. Там использовали жидкий азот для охлаждения напитков.

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