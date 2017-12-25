Отец и сын погибли на пожаре в Гродненском районе

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Два человека погибли на пожаре в деревне Шембелевцы Гродненского района, сообщили в МЧС по Гродненской области.

Инцидент произошел в ночь на католическое Рождество. Спасателей вызвал сосед. При этом он сообщил дежурному, что в доме могут быть люди.

"К месту вызова были направлены пожарные расчеты и специалисты служб взаимодействия", — рассказали в МЧС.



© Фото: МЧС РБ При пожаре в Гродненском районе погибли отец и сын

Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. Постройка принадлежала пенсионеру, 1938 года рождения, который проживал вместе с 41-летним сыном.

Спасателям в итоге пришлось одновременно решать две задачи: ликвидировать пожар и искать людей. Обгоревшее тело сына нашли под элементами обрушившейся конструкции. Спустя некоторое время нашли и отца, его спасти также не удалось. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены.

Соседи рассказали, что накануне у мужчин в гостях была родственница – дочь хозяина. Она поздравила отца и брата с наступающим праздником, затем вернулась домой в город.

По словам соседей, оба мужчины курили. Неосторожность при курении рассматривается как одна из возможных причин пожара.

В МЧС отметили, что ночные пожары в сельской местности, к сожалению, обнаруживаются порой слишком поздно – из-за того, что люди спят, и реагируют только на сильные раздражители, такие, как треск пламени и выстрелы шифера. В результате сообщение о происшествии поступает спасателям слишком поздно и спасти людей в таких обстоятельствах практически невозможно.