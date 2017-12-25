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Отец и сын погибли на пожаре в Гродненском районе
26.12.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Два человека погибли на пожаре в деревне Шембелевцы Гродненского района, сообщили в МЧС по Гродненской области.
Инцидент произошел в ночь на католическое Рождество. Спасателей вызвал сосед. При этом он сообщил дежурному, что в доме могут быть люди.
"К месту вызова были направлены пожарные расчеты и специалисты служб взаимодействия", — рассказали в МЧС.
При пожаре в Гродненском районе погибли отец и сын
Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. Постройка принадлежала пенсионеру, 1938 года рождения, который проживал вместе с 41-летним сыном.
Спасателям в итоге пришлось одновременно решать две задачи: ликвидировать пожар и искать людей. Обгоревшее тело сына нашли под элементами обрушившейся конструкции. Спустя некоторое время нашли и отца, его спасти также не удалось. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены.
Соседи рассказали, что накануне у мужчин в гостях была родственница – дочь хозяина. Она поздравила отца и брата с наступающим праздником, затем вернулась домой в город.
По словам соседей, оба мужчины курили. Неосторожность при курении рассматривается как одна из возможных причин пожара.
В МЧС отметили, что ночные пожары в сельской местности, к сожалению, обнаруживаются порой слишком поздно – из-за того, что люди спят, и реагируют только на сильные раздражители, такие, как треск пламени и выстрелы шифера. В результате сообщение о происшествии поступает спасателям слишком поздно и спасти людей в таких обстоятельствах практически невозможно.
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Накануне трагедии отца-пенсионера и брата навещала сестра – поздравила родных с наступающим праздником и уехала домой.
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