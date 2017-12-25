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Житель Верхнедвинска обвиняется в убийстве отца

26.12.2017 12:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. В убийстве собственного отца обвиняют жителя Верхнедвинска, сообщило следственное управление УСК по Витебской области.

Как установило следствие, вечером 3 июня 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отцом. Мать попыталась вступиться за отца, защитить супруга, но в результате получила от сына удар в лицо.

Житель Верхнедвинска обвиняется в убийстве отца
© Pixabay
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После того, как женщина вызвала милицию, сын пригрозил, что убьет ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала из дома.

"После этого, обвиняемый из мести из-за того, что мать вызвала милицию, с особой жестокостью, применяя нож, нанес отцу большое количество травматических воздействий по различным частям тела, в том числе в места расположения жизненно важных органов", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Пожилой мужчина умер на месте происшествия от множественных колото-резаных ран.

Обвинение фигуранту предъявлено по двум статьям: ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения) и п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК РБ (убийство, совершенное с особой жестокостью, близких лица, в связи с выполнением им общественного долга).

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С момента задержания обвиняемый находится под стражей. Среди прочего в отношении него была проведена комплексная стационарная амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения противоправных действий обвиняемый мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина нанес несколько ударов ножом отцу и ударил в лицо мать, которая пыталась защитить мужа.

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