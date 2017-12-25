Суд назначил пенсионерке за кражи в храмах 2,1 года лишения свободы

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска признал жительницу Дзержинского района 65-летнюю Зинаиду Климович виновной в совершении серии краж из церквей в Минске и назначил ей 2 года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с нее сумм причиненного ущерба, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.



© Sputnik / Анна Нефедова Кражи кошельков в храмах: обвиняемая была судима более 10 раз

Судебное следствие по делу о серии краж из минских православных храмов, которые были совершены в июне — октябре 2017 года, длилось полтора часа. Обвиняемая от дачи показаний в суде отказалась, хотя вину признала, раскаляясь и просила прощения у потерпевших.

Воскресные кражи

Как следует из оглашенных в зале суда материалов уголовного дела, в молодости обвиняемая совершала кражи сумок и кошельков в привокзальных туалетах, в залах ожидания, а также в парикмахерских. Свой первый срок она получила в 1980 году, тогда она была осуждена на пять лет лишения свободы. Кражи в храмах она начала совершать в более пожилом возрасте.

Все кражи, за исключением одной, за которые сегодня судят Климович, были совершены в воскресные дни, не смотря на то, у нее было ограничение свободы и по выходным и праздничным дням она должна была находиться дома из-за непогашенной судимости. Суд она заверяла в том, что участковый ее регулярно навещал, а сама она ездила отмечаться в милицию в Дзержинск. Согласно характеристике, которая была зачитана в суде, Климович "скрытна и лжива, поддерживает отношения с лицами, склонными к употреблению алкоголя".

Прокурор запросила срок

Выступая в прениях, прокурор Екатерина Высоцкая заявила, что вина Климович в суде полностью доказана и попросила суд при вынесении решения учесть в качестве отягощающего обстоятельства то, что она была неоднократно судима, а в качестве смягчающего, что раскаялась, обещала погасить ущерб. Гособвинитель попросила суд назначить ей 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, арест с имущества не снимать.

Последнее слово в суде

Еще на начальном этапе судебного следствия обвиняемая от услуг адвоката отказалась, заявив, что такое решение не связано с материальными трудностями. После выступления прокурора она попросила суд ее "строго не наказывать".

Выступая с последним словом в суде, обвиняемая сказала: "хотелось быть на свободе. Я пенсионерка, пенсия у меня социальная (как ранее было озвучено 240 рублей — Sputnik). Не знаю, как выплачу (заявленный ущерб)".

"Если дочка (ее дочь проживает в Германии — Sputnik) вышлет деньги, то выплачу. Она обещала после Нового года приехать в Беларусь. Там (в исправительной колонии — Sputnik) я работать не буду",- сказала обвиняемая.

Убеждая суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, Климович заявила, что осознала содеянное и обещала больше не совершать кражи и хищения личного имущества граждан.