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Разгрузили: двое парней вынесли со склада 253 бутылки пива
26.12.2017 13:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Двое неработающих жителей Минска, 21 и 22 лет, похитили 253 бутылки пива на общую стоимость 304 рубля. Пиво они обнаружили в брендированном грузовике, который стоял на территории столичной транспортной компании.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На бортах грузовика был изображен логотип известной пивоварни", — рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.
Украденное пиво молодые люди спрятали дома у одного из них. Пили сами и продавали знакомым.
Один из молодых людей ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов.
По факту кражи пива Московский районный отдел Следственного комитета Минска возбудил уголовное дело. Санкция по части 2 статьи 205 (Кража) УК РБ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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Украденный груз похитители спрятали на квартире одного из "несунов": пили сами и продавали знакомым.
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