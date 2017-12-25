Разгрузили: двое парней вынесли со склада 253 бутылки пива

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Двое неработающих жителей Минска, 21 и 22 лет, похитили 253 бутылки пива на общую стоимость 304 рубля. Пиво они обнаружили в брендированном грузовике, который стоял на территории столичной транспортной компании.



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"На бортах грузовика был изображен логотип известной пивоварни", — рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

Украденное пиво молодые люди спрятали дома у одного из них. Пили сами и продавали знакомым.

Один из молодых людей ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов.

По факту кражи пива Московский районный отдел Следственного комитета Минска возбудил уголовное дело. Санкция по части 2 статьи 205 (Кража) УК РБ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.