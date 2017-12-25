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Корпоратив с жидким азотом: в Солигорске госпитализированы две женщины

26.12.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Следователи проводят проверку в связи с инцидентом в одном из кафе в Солигорске, где в разгар корпоратива были госпитализированы две женщины, сообщили местные СМИ.

Корпоратив с жидким азотом: в Солигорске госпитализированы две женщины
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Новогодний корпоратив прошел на минувшей неделе, информация о том, что в кафе две женщины отравились жидким азотом, появилась во вторник.

"Корпоративная шоу-программа с применением азота для создания Wow-эффекта проводилась в кафе в центре города. По несколько капель жидкого азота в бокалы со спиртным добавлял Дед Мороз", — сообщили СМИ.

По их данным, женщину, которая выпила "охлажденный" коктейль, срочно госпитализировали, ей сделана операция, она находится в реанимации. Также за помощью медиков обратилась еще одна женщина, которая также выпила коктейль.

В связи с данным фактом следователи проводят проверку, которая установит, была ли причинно-следственная связь между коктейлем от Деда Мороза и госпитализацией.

Администрация заведения сообщила, что шоу с добавлением азота в напитки неоднократно проводилось в кафе и раньше, но инцидентов не было.

В кулинарии техника приготовления блюд с использованием жидкого азота относится к называемой молекулярной кухне. Чаще всего его используют при приготовлении мороженого и сорбетов, а кроме этого жидким азотом капсулируют муссы. Жидкий азот — это сжиженный под большим давлением газ, имеющий температуру кипения минус 195°С.

 
Теги: Минск
 
 
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После угощения от Деда Мороза в одном из кафе Солигорска госпитализированы две местные жительницы.

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