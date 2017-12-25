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На Витебщине утонул третий рыбак. На этот раз трагедия в Городокском районе
В субботу, 23 декабря, водолазы достали тело 56-летнего жителя Витебского района, который рыбачил на озере Вымно Спортивное, что на Городокщине.
В этот день трагедия могла случиться и
20 декабря
Облисполком издал распоряжение о запрете выхода на лед, если его толщина не достигает 7 см. Но многие любители зимней рыбалки продолжают с риском для жизни выходить на неокрепший лед. Например, 23 декабря рейдовая группа предупредила 98 человек, в том числе пятерых несовершеннолетних.
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Водолазы достали тело 56-летнего жителя Витебского района, который рыбачил на озере Вымно Спортивное, что на Городокщине.
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Архив (ЧП)
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