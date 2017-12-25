На Витебщине утонул третий рыбак. На этот раз трагедия в Городокском районе

В субботу, 23 декабря, водолазы достали тело 56-летнего жителя Витебского района, который рыбачил на озере Вымно Спортивное, что на Городокщине.

В этот день трагедия могла случиться и в Докшицком районе : 64-летний полочанин на озере Ольшица в 400 метрах от берега провалился под лед, ему на помощь поспешил рыбак из Минска, который также оказался в воде. Благодаря своевременному приезду сотрудников МЧС мужчин спасли.

20 декабря две трагедии на воде случились в Витебском и Шумилинском районах.

Облисполком издал распоряжение о запрете выхода на лед, если его толщина не достигает 7 см. Но многие любители зимней рыбалки продолжают с риском для жизни выходить на неокрепший лед. Например, 23 декабря рейдовая группа предупредила 98 человек, в том числе пятерых несовершеннолетних.

Специалисты ОСВОД напоминают: провалившемуся под лед человеку практически невозможно самому выбраться на поверхность. Через 10−15 минут наступает переохлаждение организма, что не оставляет шансов на жизнь. Поэтому необходимо проявить благоразумие и подождать, пока выход на рыбалку будет безопасным и не принесет горе в ваши семьи. И внимательнее следите, где гуляют в это время ваши дети.