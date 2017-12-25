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Уголовное дело возбудили после "азотного" корпоратива в Солигорске
26.12.2017 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования в кафе в Солигорске местной жительницы во время корпоратива, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Инцидент в райцентре произошел вечером в субботу 23 декабря в кафе "Веснянка": после номера шоу-программы, во время которого отдыхающие пили напитки с добавлением жидкого азота, одной посетительнице стало плохо, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
"Основываясь на данных, полученных в ходе доследственной проверки, Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 338 Уголовного кодекса – оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего в кафе, проводят допросы свидетелей и работников "Веснянки".
Из кафе были изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу.
По словам представителя УСК, сейчас пострадавшая женщина находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.
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Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.
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