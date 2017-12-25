ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело возбудили после "азотного" корпоратива в Солигорске

26.12.2017 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования в кафе в Солигорске местной жительницы во время корпоратива, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело возбудили после "азотного" корпоратива в Солигорске
© Pixabay
Корпоратив с жидким азотом: в Солигорске госпитализированы две женщины

Инцидент в райцентре произошел вечером в субботу 23 декабря в кафе "Веснянка": после номера шоу-программы, во время которого отдыхающие пили напитки с добавлением жидкого азота, одной посетительнице стало плохо, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Основываясь на данных, полученных в ходе доследственной проверки, Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 338 Уголовного кодекса – оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего в кафе, проводят допросы свидетелей и работников "Веснянки".

Из кафе были изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу.

По словам представителя УСК, сейчас пострадавшая женщина находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Гродненского района на Рождество зарезала мужа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика