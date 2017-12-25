МИНСК, 26 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования в кафе в Солигорске местной жительницы во время корпоратива, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент в райцентре произошел вечером в субботу 23 декабря в кафе "Веснянка": после номера шоу-программы, во время которого отдыхающие пили напитки с добавлением жидкого азота, одной посетительнице стало плохо, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Основываясь на данных, полученных в ходе доследственной проверки, Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 338 Уголовного кодекса – оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего в кафе, проводят допросы свидетелей и работников "Веснянки".

Из кафе были изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу.

По словам представителя УСК, сейчас пострадавшая женщина находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.