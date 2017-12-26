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Более 600 литров контрабандного спирта изъяли у жителя Молодечно

26.12.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек – Sputnik. Молодой житель Молодечно нелегально привез из России более 600 литров спирта и собирался продать их местному населению, но его план сорвали оперативники ОБЭП и наркоконтроля Молодечненского РОВД, сообщили Sputnik в вторник в УВД Миноблисполкома.

Более 600 литров контрабандного спирта изъяли у жителя Молодечно
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Молодой человек развозил алкоголь по розничным точкам на своем микроавтобусе, когда его в рамках оперативно-розыскных мероприятий остановили правоохранители. В багажнике микроавтобуса они обнаружили четыре 5-литровые канистры со спиртом, а хозяин авто сразу же сознался в нарушении закона, сделал вид, что сожалеет о содеянном и сообщил сотрудникам милиции, что еще 150 литров спирта он хранит в арендуемом гараже. Однако молодеченец вел себя слишком спокойно, и, казалось, не сожалел о потере 170 литров спирта. Он сообщил правоохранителям, что недавно вернулся из России и еще не успел продать привезенный алкоголь. Его поведение и малый объем найденного спирта смутили оперативников, и они решили осмотреть микроавтобус еще раз.

Владелец авто показал багажное отделение, кабину, но открыть дверь в пассажирский отсек отказался: якобы заклинила дверь. Один из оперативников все-таки пробрался в салон через водительское сидение и открыл коллегам "сломанную" дверь. В процессе осмотра пассажирских мест они обнаружили тайник, в котором находилось еще более 80 пятилитровых канистр со спиртом общим объемом 605 литров. Кроме того, оперативники обнаружили 40 литров самогона и 100 литров крашеного дизтоплива. Микроавтобус арестовали. 

В данный момент по данному факту проводится проверка, и выясняются детали незаконной коммерческой деятельности молодого человека: сколько раз он выезжал за спиртом в Россию, а также каким образом он реализовывал его в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Нового года молодеченский "бутлегер" решил подзаработать на подпольной продаже спирта, но был задержан сотрудниками наркоконтроля и ОБЭП.

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