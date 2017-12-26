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Трое детей потерялись во время шествия Дедов Морозов в Минске
26.12.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Сотрудники столичной милиции помогли отыскать троих детей, которые потерялись в Минске во время шествия Дедов Морозов, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Около тысячи новогодних персонажей прошли и проехали по центральным улицам Минска в субботу 23 декабря — колонна прошла по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.
По информации ГУВД, сначала сотрудник милиции нашел плачущего шестилетнего мальчика, бабушка которого отлучилась к торговым палаткам за сладостями и потеряла внука. С женщиной инспектор провел профилактическую беседу.
Затем возле Дворца спорта по приметам был обнаружен 9-летний минчанин, который сбежал от бабушки вслед за колонной Дедов Морозов.
В управлении также рассказали, что через 20 минут пришлось помогать женщине, которая потеряла на мероприятии 5-летнего сына.
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Двоих внуков проворонили в толпе минчан бабушки, а 5-летнего мальчика – молодая мама.
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