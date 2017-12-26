Трое детей потерялись во время шествия Дедов Морозов в Минске

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Сотрудники столичной милиции помогли отыскать троих детей, которые потерялись в Минске во время шествия Дедов Морозов, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Александр Шурмелев Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна

Около тысячи новогодних персонажей прошли и проехали по центральным улицам Минска в субботу 23 декабря — колонна прошла по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.

По информации ГУВД, сначала сотрудник милиции нашел плачущего шестилетнего мальчика, бабушка которого отлучилась к торговым палаткам за сладостями и потеряла внука. С женщиной инспектор провел профилактическую беседу.

Затем возле Дворца спорта по приметам был обнаружен 9-летний минчанин, который сбежал от бабушки вслед за колонной Дедов Морозов.

В управлении также рассказали, что через 20 минут пришлось помогать женщине, которая потеряла на мероприятии 5-летнего сына.