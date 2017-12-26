Смертельный пожар под Гродно: мужчина любил бросать окурки на пол

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Один из погибших на пожаре в Гродненском районе мужчин имел привычку бросать окурки на пол рядом со своей кроватью, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Pixabay Отец и сын погибли на пожаре в Гродненском районе

Пожар, в результате которого погибли двое мужчин, сын и отец, произошел накануне ночью в деревне Шембелевцы.

"Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз определили, что очаг возгорания находился в комнате возле кровати сына", – сказал Шершеневич.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, причиной гибели сельчан стало неосторожное обращение с огнем.

По словам Шершеневича, следователям соседи погибших рассказали, что в субботу видели 47-летнего погибшего в состоянии алкогольного опьянения. При этом также выяснилось, что он имел опасную привычку бросать окурки на пол своей комнаты.

В настоящее время по факту смерти мужчин продолжается проверка, начато проведение ряда необходимых экспертиз.