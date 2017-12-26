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Смертельный пожар под Гродно: мужчина любил бросать окурки на пол

26.12.2017 19:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек – Sputnik. Один из погибших на пожаре в Гродненском районе мужчин имел привычку бросать окурки на пол рядом со своей кроватью, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Смертельный пожар под Гродно: мужчина любил бросать окурки на пол
© Pixabay
Отец и сын погибли на пожаре в Гродненском районе

Пожар, в результате которого погибли двое мужчин, сын и отец, произошел накануне ночью в деревне Шембелевцы.

"Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз определили, что очаг возгорания находился в комнате возле кровати сына", – сказал Шершеневич.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, причиной гибели сельчан стало неосторожное обращение с огнем.

По словам Шершеневича, следователям соседи погибших рассказали, что в субботу видели 47-летнего погибшего в состоянии алкогольного опьянения. При этом также выяснилось, что он имел опасную привычку бросать окурки на пол своей комнаты.

В настоящее время по факту смерти мужчин продолжается проверка, начато проведение ряда необходимых экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время по факту смерти мужчин продолжается проверка, начато проведение ряда необходимых экспертиз.

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