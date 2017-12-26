|
Рыбак утонул на озере в Городокском районе
26.12.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Мужчина, занимавшийся зимней рыбной ловлей, утонул в Городокском районе, сообщила газета "
© Sputnik/ Виталий Аньков
По информации издания, инцидент на озере Вымно, расположенном в 20 километрах от Городка, произошел в субботу 23 декабря.
Сообщается, что тело утонувшего 56-летнего рыболова в водоеме обнаружили спасатели.
Запрет выхода на лед в Витебской области решение областного исполкома был введен с пятницы 22 декабря, он будет действовать, пока толщина ледяного покрова на водоемах не достигнет 7 сантиметров.
В области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет выхода на лед в Витебской области решение областного исполкома был введен с пятницы 22 декабря.
|
Архив (ЧП)
Комментарии