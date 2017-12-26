Рыбак утонул на озере в Городокском районе

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Мужчина, занимавшийся зимней рыбной ловлей, утонул в Городокском районе, сообщила газета " Витебские вести ".



© Sputnik/ Виталий Аньков Тонувших рыбаков в Докшицком районе спасли сотрудники МЧС

По информации издания, инцидент на озере Вымно, расположенном в 20 километрах от Городка, произошел в субботу 23 декабря.

Сообщается, что тело утонувшего 56-летнего рыболова в водоеме обнаружили спасатели.

Запрет выхода на лед в Витебской области решение областного исполкома был введен с пятницы 22 декабря, он будет действовать, пока толщина ледяного покрова на водоемах не достигнет 7 сантиметров.

В области уже погибли два рыболова , провалившиеся под лед. В МЧС Беларуси напомнили, что в период ледостава выходить на первый лед на водоемах опасно для жизни, поскольку из-за неустойчивой погоды он еще не всегда может выдержать человека.