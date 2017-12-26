ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбак утонул на озере в Городокском районе

26.12.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Мужчина, занимавшийся зимней рыбной ловлей, утонул в Городокском районе, сообщила газета "Витебские вести".

Рыбак утонул на озере в Городокском районе
© Sputnik/ Виталий Аньков
Тонувших рыбаков в Докшицком районе спасли сотрудники МЧС

По информации издания, инцидент на озере Вымно, расположенном в 20 километрах от Городка, произошел в субботу 23 декабря.

Сообщается, что тело утонувшего 56-летнего рыболова в водоеме обнаружили спасатели.

Запрет выхода на лед в Витебской области решение областного исполкома был введен с пятницы 22 декабря, он будет действовать, пока толщина ледяного покрова на водоемах не достигнет 7 сантиметров.

В области уже погибли два рыболова, провалившиеся под лед. В МЧС Беларуси напомнили, что в период ледостава выходить на первый лед на водоемах опасно для жизни, поскольку из-за неустойчивой погоды он еще не всегда может выдержать человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет выхода на лед в Витебской области решение областного исполкома был введен с пятницы 22 декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смертельный пожар под Гродно: мужчина любил бросать окурки на пол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика