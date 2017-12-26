МИНСК, 26 дек – Sputnik. Административный процесс был начат в отношении жительницы Брестской области, которая решила самостоятельно обновить фотографию в собственном паспорте, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.



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Женщину с подозрительным документом задержали накануне в пункте пропуска "Мокраны" во время оформления при пересечении границы.

"Как выяснилось, женщина решила самостоятельно обновить фото в документе", – сказали в ГПК.

В отношении 61-летней жительницы Брестской области был начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение государственной границы).

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания штраф в размере от десяти до 100 базовых величин.