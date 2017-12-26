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Пьяный немец попал под две электрички и остался жив

27.12.2017 06:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. 24-летний житель германского Мюнхена остался жив после того, как его переехали по очереди две электрички, сообщают местные СМИ.

Пьяный немец попал под две электрички и остался жив
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Поезд отрезал обе ноги и руку 17-летнему жителю Барановичей

Как показали камеры видеонаблюдения, мужчина, передвигаясь по станции около 4 часов утра и будучи в нетрезвом состоянии, не смог удержать равновесие и упал на рельсы с платформы на станции Хакербрук.

Из-за темного времени суток машинисты обоих поездов, которые в это время двигались навстречу друг другу, не заметили его. Сначала мужчину сбил один электропоезд, затем зацепил другой.

Пострадавший пролежал на путях около 40 минут, затем его заметили прохожие, которые вызвали медиков и полицию. На момент прибытия медиков мужчина находился в сознании.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента немец лишился обеих рук и ноги, но остался жив.

 
Теги: Минск
 
 
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Нетрезвый мужчина ночью упал на железнодорожные пути, где его переехали два электропоезда, в результате он лишился нескольких конечностей, однако выжил.

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