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Борисовчанину дали семь лет за аферы с автомобилями из России

27.12.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Суд Борисовского района приговорил 29-летнего жителя Борисова к семи годам лишения свободы и конфискации имущества за аферы с серыми автомобилями из России.

Борисовчанину дали семь лет за аферы с автомобилями из России
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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По данным следствия в 2014 году в сговоре с подельниками из России, мужчина пригонял в Беларусь автомобили с сомнительным прошлым и продавал их здесь. Он перебивал номера на автомобилях и снабжал их поддельными документами. Автомобилисты покупали у дельца Kia Sportage, BMW X5 и другие авто, а регистрируя их в ГАИ, узнавали, что поставить на учет  Беларуси их не могут — у авто поддельные VIN-кодами и транзиты.

Суд признал борисовчанина виновным в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере, а также подделке документов. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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К семи годам с конфискацией приговорил суд борисовчанина, который пригонял из России автомобили сомнительного происхождения и продавал их здесь по поддельным...

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