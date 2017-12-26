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Всплеск взломов страничек соцсети "Вконтакте" произошел в Гродно

27.12.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Шесть жителей Октябрьского района города Гродно пострадали за минувшие выходные от взломов их страничек в социальной сети "Вконтакте", сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Всплеск взломов страничек соцсети "Вконтакте" произошел в Гродно
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Взломщики от лица владельцев аккаунта направили знакомым под разными предлогами сообщения с целью получения реквизитов банковских карточек для перевода денег.

"Не все граждане понимают, какие данные нельзя разглашать и, думая, что пишет "свой" человек, сообщают всю информацию", — отметили в УВД.

Получив необходимые данные, злоумышленники сняли с банковских карт в общей сумме 800 рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям: "Хищение путем использования компьютерной техники" и "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".

Как отметили в УВД, взламываются страницы в основном у девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

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По словам первого заместителя начальника Октябрьского РОВД г. Гродно Николая Сазона, за год на территории Октябрьского района города произошло 24 подобных преступления, из которых два удалось раскрыть.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С взломанных аккаунтов были направлены сообщения с просьбой о предоставлении реквизитов банковских карточек.

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