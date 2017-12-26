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Всплеск взломов страничек соцсети "Вконтакте" произошел в Гродно
27.12.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Шесть жителей Октябрьского района города Гродно пострадали за минувшие выходные от взломов их страничек в социальной сети "Вконтакте", сообщает УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik/ Александр Кряжев
Взломщики от лица владельцев аккаунта направили знакомым под разными предлогами сообщения с целью получения реквизитов банковских карточек для перевода денег.
"Не все граждане понимают, какие данные нельзя разглашать и, думая, что пишет "свой" человек, сообщают всю информацию", — отметили в УВД.
Получив необходимые данные, злоумышленники сняли с банковских карт в общей сумме 800 рублей.
По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям: "Хищение путем использования компьютерной техники" и "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".
Как отметили в УВД, взламываются страницы в основном у девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.
По словам первого заместителя начальника Октябрьского РОВД г. Гродно Николая Сазона, за год на территории Октябрьского района города произошло 24 подобных преступления, из которых два удалось раскрыть.
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С взломанных аккаунтов были направлены сообщения с просьбой о предоставлении реквизитов банковских карточек.
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