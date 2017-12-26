Мужчина открыл стрельбу по людям в Москве: есть жертвы

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Один человек погиб в результате стрельбы, ЧП произошло на территории фабрики "Меньшевик" на улице Иловайской на юго-западе Москвы.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрелявший — руководитель предприятия. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для задержания стрелявшего, но официально о его личности пока не сообщают.

Есть информация о раненых и нескольких заложниках.

По предварительной информации, причина инцидента — конфликт мемежду хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.