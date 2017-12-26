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Мужчина открыл стрельбу по людям в Москве: есть жертвы
27.12.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Один человек погиб в результате стрельбы, ЧП произошло на территории фабрики "Меньшевик" на улице Иловайской на юго-западе Москвы.
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрелявший — руководитель предприятия. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для задержания стрелявшего, но официально о его личности пока не сообщают.
Есть информация о раненых и нескольких заложниках.
По предварительной информации, причина инцидента — конфликт мемежду хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.
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Полиция принимает меры по задержанию преступника, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы.
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Архив (ЧП)
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