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Мужчина открыл стрельбу по людям в Москве: есть жертвы

27.12.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Один человек погиб в результате стрельбы, ЧП произошло на территории фабрики "Меньшевик" на улице Иловайской на юго-западе Москвы.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрелявший — руководитель предприятия. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для задержания стрелявшего, но официально о его личности пока не сообщают.

Есть информация о раненых и нескольких заложниках.

По предварительной информации, причина инцидента — конфликт мемежду хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. 

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция принимает меры по задержанию преступника, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы.

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