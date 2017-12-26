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Пинчанин переходил дорогу вне перехода и погиб под колесами Citroen
27.12.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Пинске, в результате которого погиб местный житель, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Жолтовского в райцентре – 24-летний водитель Citroen C8 сбил 49-летнего мужчину, также жителя Пинска.
"От полученных в результате наезда травм мужчина скончался на месте происшествия", — рассказали в ГАИ.
Там отметили, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
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Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм, инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
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