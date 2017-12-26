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На пожаре в Гродно погиб мужчина, его мать удалось спасти

27.12.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Гродно, еще одного удалось спасти, сообщило управление МЧС по области.

Инцидент произошел в ночь на среду на улице Подкрыжацкой – сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:34 от соседей. Через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты – одна из квартир двухквартирного дома была плотно задымлена.

Зайдя в помещение, сотрудники МЧС обнаружили в кухне на кровати хозяйку дома, пенсионерку 1933 года рождения, она была госпитализирована. В другой комнате, в которой и произошел пожар, был найден сын женщины, он находился без сознания. Медики констатировали смерть 55-летнего мужчины.

Предполагаемые версии возникновения пожара – неосторожность при курении и неисправность электрооборудования. Огонь повредил имущество в квартире, на ликвидацию пожара спасателям потребовалось около 15 минут.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сын хозяйки находился без сознания, его обнаружили на полу в горевшей комнате, медики лишь констатировали смерть.

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