Один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один человек стал жертвой стрельбы, еще трое ранены», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве открыл ее бывший собственник, сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сказал источник.

В правоохранительных органах так сообщили, что территория кондитерской фабрики оцеплена после стрельбы, по предварительной информации, там могут быть заложники.

«Территория здания на Иловайской улице оцеплена, внутри здания могут находиться заложники», — сказал собеседник агентства.

На место предполагаемого захвата заложников направлены подразделения СОБР и ОМОН.