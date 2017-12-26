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Кадыров помог освободить из плена в Ливии двух белорусских медиков

27.12.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Двух белорусских медиков освободили в Ливии благодаря усилиям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и МИД РФ, сообщил глава российской контактной группы по урегулированию ситуации в Ливии Лев Деньгов.

Двое белорусских врачей — Инна Бабуш и Сергей Здота — работали в Ливии уже семь лет, а по истечению контрактов в октябре этого года их задержали неизвестные вооруженные люди. У белорусов отобрали документы — покинуть город Зинтан, где все и произошло, без документов они не могли.

"Благодаря слаженным действиям Рамзана Кадырова и МИД России в Ливии были освобождены два медика-гражданина Республики Беларусь, борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня в Москве", — заявил Деньгов РИА Новости.

Затем, по словам главы группы по внутриливийскому урегулированию, белорусские медики направятся в Минск.

По словам собеседника агентства, освободить врачей удалось в результате взаимодействия с МИД Ливии и руководством Службы безопасности правительства Национального согласия страны — те помогли в проведении переговоров с теми, кто удерживал белорусских медиков. После спецоперации Бабуш и Здоту смогли вывезти в безопасное место.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские медики работали в Ливии с 2010 года, а задержаны неизвестными они были в октябре 2017-го.

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