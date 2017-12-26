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Подробности захвата заложников на фабрике "Меньшевик"

27.12.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Злоумышленник, открывший стрельбу на территории кондитерской фабрики "Меньшевик", забаррикадировался в здании и удерживает заложников.

Подробности захвата заложников на фабрике "Меньшевик"
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Здание, где произошла стрельба, оцеплено, со стрелявшим пытаются установить контакт для проведения возможных переговоров.

Sputnik планирует в ближайшее время завести онлайн-трансляцию с места событий. Следите за обновлениями портала.

Кто стрелял

По предварительной версии мужчина открыл стрельбу в ходе ссоры и застрелил своего оппонента. Предположительно, стрелявший — директор кондитерской фабрики, а погибший — один из судебных приставов. Поступила информация еще о двух раненых.

Почему стрелял

Полиция считает, что причиной трагедии стал конфликт хозяйствующих субъектов.

"В 09:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора", — сообщили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Но что конкретно толкнуло руководителя предприятия взять в руки оружие и открыть огонь на поражение, пока не известно. Также неясно, каким образом оружие оказалось на территории кондитерской фабрики.

Информация о фабрике "Меньшевик"

Предприятие по производству кондитерских изделий для детей ООО "КФ Меньшевик" было основано в 1999 году.

Продукцию, которую в настоящий момент выпускает предприятие, относят к категории "Сахаросодержащие кондитерские изделия". Основным сырьем, из которого изготавливается продукция предприятия, являются сахар, глюкозный сироп и карамельная патока.

Свою продукцию предприятие выпускает под слоганом "Маленькие радости для больших людей". 

По информации российских СМИ, предприятие имеет крупную задолженность по ряду дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция пытается установить контакт со злоумышленником, который удерживает заложников в здании фабрики на юго-востоке Москвы.

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