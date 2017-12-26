МИНСК, 27 дек — Sputnik. После стрельбы на кондитерской фабрике в Москве 27 декабря многие заинтересовались: что такое фабрика "Меньшевик" и кто такой Илья Аверьянов — именно он выстрелил по судебным приставам, которые пришли описывать имущество. Sputnik приводит краткую справку.



© Sputnik/ Евгений Одиноков Подробности захвата заложников на фабрике "Меньшевик"

Что такое Меньшевик и какие отзывы были об Аверьянове

Фабрика "Меньшевик" была создана в 1999-м — она "родилась" из бизнеса по продаже заграничных сладостей. Вскоре на предприятии начали выпускать собственные сладости. Как говорится в описании фабрики, предназначены они были для детей и подростков.

К холдингу, в который входит "Меньшевик", давно были претензии. Доходило до того, что недовольные бывшие работники и кредитодатели создавали "Сайт-протест "Народ против вора-мошенника Аверьянова И.И. и его прислуги!"

"Целью деятельности этого лохотрона является незаконное обогащение путем получения многочисленных банковских кредитов под производственные мощности (обремененные многочисленным залогом), товарный остаток (сильно завышенной стоимости) и прочие нужды по сфальсифицированной бухгалтерской отчетности. Холдинг обременен многочисленными задолженностями, в том числе — по заработной плате", — указывали создатели сайта.

Множество в интернете и других негативных отзывов на фабрике "Меньшевик" и ее директора Аверьянова. В частности, упоминаются десятки "подставных" юридических лиц, от которых проводились сделки. Многие граждане утверждали, что их обманули и "кинули" на очень крупные суммы денег".

Почему стрелял Аверьянов

Открывший сделку после того, как имущество фабрики "Меньшевик" попытались описать, Илья Аверьянов сегодня является бывшим директором предприятия. Его супруга Екатерина значилась финансовым директором.

Сам Аверьянов заявил журналистам по телефону, что у него "по поддельным документам отобрали фабрику", а самого его "разорили". Подробности того, как четыре года назад "Меньшевик" сменил владельцев и руководство, пока не известны.

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", — заявил Аверьянов, объясняя свой поступок.

Аверьянов оказывал активное сопротивление задержанию. Еще до того, как его поборол спецназ, против мужчины возбудили два уголовных дела — за убийство и незаконный оборот оружия. Стрелял он из карабина "Сайга".