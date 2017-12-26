Зимний паводок. В Житковичском районе в декабре подтопило два подворья

В деревне Ленин в Житковичском районе спасатели выезжали на подтопление огородов, сообщили TUT.BY в областном МЧС.





Уровень воды в реке Случь поднялся до 245 см, вода подтопила два участка жителей деревни на улице Ленинской. Правда, до домов зимний разлив не дотянул — остановился в шести и восьми метрах, уточнила официальный представитель МЧС Гомельской области Мария Клезович.



