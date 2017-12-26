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Зимний паводок. В Житковичском районе в декабре подтопило два подворья
В деревне Ленин в Житковичском районе спасатели выезжали на подтопление огородов, сообщили TUT.BY в областном МЧС.
Уровень воды в реке Случь поднялся до 245 см, вода подтопила два участка жителей деревни на улице Ленинской. Правда, до домов зимний разлив не дотянул — остановился в шести и восьми метрах, уточнила официальный представитель МЧС Гомельской области Мария Клезович.
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До домов разлив не дотянул.
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Архив (ЧП)
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