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Зимний паводок. В Житковичском районе в декабре подтопило два подворья

27.12.2017 11:40 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Ленин в Житковичском районе спасатели выезжали на подтопление огородов, сообщили TUT.BY в областном МЧС.


Уровень воды в реке Случь поднялся до 245 см, вода подтопила два участка жителей деревни на улице Ленинской. Правда, до домов зимний разлив не дотянул — остановился в шести и восьми метрах, уточнила официальный представитель МЧС Гомельской области Мария Клезович.


 
 
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