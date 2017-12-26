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Виновнику ДТП в Саудовской Аравии отрубили голову

27.12.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Жителю Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Кахтани, из-за которого в ДТП погибли шесть человек, отрубили голову, сообщают местные СМИ.

Виновнику ДТП в Саудовской Аравии отрубили голову
© AFP/ FAYEZ NURELDINE
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Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря, однако стало известно о ней лишь на следующий день.

По данным прессы, 45-летний аль-Кахтани, находясь в состоянии алкогольного опьянения (алкогольные напитки в этой стране находятся под жестким запретом) управлял автомобилем. На скорости около 200 километров в час он врезался в другую машину, где находились семь человек. Как выяснилось, все они были членами одной семьи. В результате столкновения выжить удалось одной девочке.

Виновный ожидал исполнения наказания с 2013 года — именно тогда произошел инцидент. Все это время его адвокаты пытались обжаловать приговор в разных инстанциях.

 
Теги: Минск
 
 
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Нетрезвый водитель джипа на скорости 200 километров в час врезался в другую машину, из-за чего погибли шесть членов одной семьи, в том числе дети.

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