Виновнику ДТП в Саудовской Аравии отрубили голову

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Жителю Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Кахтани, из-за которого в ДТП погибли шесть человек, отрубили голову, сообщают местные СМИ.



© AFP/ FAYEZ NURELDINE Аравийский принц и борец с коррупцией купил самый дорогой в мире дом

Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря, однако стало известно о ней лишь на следующий день.

По данным прессы, 45-летний аль-Кахтани, находясь в состоянии алкогольного опьянения (алкогольные напитки в этой стране находятся под жестким запретом) управлял автомобилем. На скорости около 200 километров в час он врезался в другую машину, где находились семь человек. Как выяснилось, все они были членами одной семьи. В результате столкновения выжить удалось одной девочке.

Виновный ожидал исполнения наказания с 2013 года — именно тогда произошел инцидент. Все это время его адвокаты пытались обжаловать приговор в разных инстанциях.