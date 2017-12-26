Полиция Москвы опровергла информацию о захвате заложников на фабрике

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о том, что на фабрике "Меньшевик" были захвачены заложники.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Кто такой стрелок Аверьянов и чем известен "Меньшевик"

Бывший собственник фабрики в среду устроил стрельбу, в результате которой по данным ГУ МВД по Москве один человек погиб. Это сотрудник службы безопасности фабрики Алексей Костиков, мужчина пытался остановить стрелка.

"Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — цитирует РИА Новости представителя ГУ МВД по Москве.

О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.

По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Территория самой фабрики оцеплена.