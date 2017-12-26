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Полиция Москвы опровергла информацию о захвате заложников на фабрике
27.12.2017 12:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о том, что на фабрике "Меньшевик" были захвачены заложники.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Бывший собственник фабрики в среду устроил стрельбу, в результате которой по данным ГУ МВД по Москве один человек погиб. Это сотрудник службы безопасности фабрики Алексей Костиков, мужчина пытался остановить стрелка.
"Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — цитирует
О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.
По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Территория самой фабрики оцеплена.
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Факт захвата заложников на фабрике "Меньшевик", где открыл стрельбу ее бывший владелец, не подтвердился.
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