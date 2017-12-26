МИНСК, 27 дек — Sputnik. Спецназ вошел в здание кондитерской фабрики, но бывший руководитель Илья Аверьянов, устроивший перестрелку на территории предприятия, сразу обнаружен.

Как ранее сообщал Sputnik, Илья Аверьянов после конфликта с судебными приставами открыл огонь, застрелил охранника предприятия и забаррикадировался на фабрике. Полиция вела с ним переговоры, а потом начала штурм здания. Спецназ продолжил прочесывать территорию.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RUPTLY. Мужчина захватил заложников на фабрике "Меньшевик" в Москве

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