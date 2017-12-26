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Работает спецназ: как проходила зачистка фабрики "Меньшевик"
27.12.2017 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Спецназ вошел в здание кондитерской фабрики, но бывший руководитель Илья Аверьянов, устроивший перестрелку на территории предприятия, сразу обнаружен.
Как ранее сообщал Sputnik, Илья Аверьянов после конфликта с судебными приставами открыл огонь, застрелил охранника предприятия и забаррикадировался на фабрике. Полиция вела с ним переговоры, а потом начала штурм здания. Спецназ продолжил прочесывать территорию.
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Спецназ не смог сразу обнаружить экс-директора фабрики "Меньшевик", устроившего стрельбу на своем предприятии.
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