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Собутыльники в Солигорском районе развлекались, кидая ножи друг в друга

27.12.2017 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. 30-летний житель города Веска Солигорского района госпитализирован с ножевым ранением в область грудной клетки, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Собутыльники в Солигорском районе развлекались, кидая ножи друг в друга
© Pixabay
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Как установило предварительное следствие, двое нетрезвых молодых людей в ходе застолья решили развлечь себя метанием ножей. Кидать холодное оружие товарищи решили друг в друга. В момент, когда один из мужчин метнул нож, второй решил отклониться, однако неудачно, и получил ранение в грудную клетку.

По данному факту задержан 25-летний товарищ потерпевшего.

"При опросе соседей сотрудники милиции выяснили, что товарищи и раньше развлекались метанием ножей, что едва не стало хобби молодых людей", — отметили в ГУВД.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Расследование обстоятельств происшедшего продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди, которые увлекались метанием холодного оружия, решили в ходе застолья развлечься, кидая нож, в результате один из них попал в больницу с ранением.

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