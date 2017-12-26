Собутыльники в Солигорском районе развлекались, кидая ножи друг в друга

МИНСК, 27 дек — Sputnik. 30-летний житель города Веска Солигорского района госпитализирован с ножевым ранением в область грудной клетки, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как установило предварительное следствие, двое нетрезвых молодых людей в ходе застолья решили развлечь себя метанием ножей. Кидать холодное оружие товарищи решили друг в друга. В момент, когда один из мужчин метнул нож, второй решил отклониться, однако неудачно, и получил ранение в грудную клетку.

По данному факту задержан 25-летний товарищ потерпевшего.

"При опросе соседей сотрудники милиции выяснили, что товарищи и раньше развлекались метанием ножей, что едва не стало хобби молодых людей", — отметили в ГУВД.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Расследование обстоятельств происшедшего продолжается.