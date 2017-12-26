Пьяный минчанин сбил женщину на переходе в Шабанах, возбуждено дело

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого был совершен наезд на женщину в Минске, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.



© Фото: ГАИ Московского р-на Минска ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Минске

Инцидент произошел накануне вечером на улице Селицкого в столице – 30-летний минчанин на автомобиле Mitsubishi Carisma сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 59-летнюю жительницу Минска.

"Женщина была доставлена в учреждение здравоохранения, где ей оказывается необходимая помощь", — рассказала Гончарова.

Она отметила, что водитель прошел медосвидетельствование, показавшее у него в крови 2,66 промилле алкоголя.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, планируется предъявление ему обвинения и избрание меры пресечения, отметила представитель СК.

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