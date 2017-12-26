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Украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом белоруса

27.12.2017 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Украинские пограничники задержали белоруса, находящегося в международном розыске, сообщила в среду Госпогранслужба Украины.

Задержание произошло в минувший вторник в пункте пропуска "Выступовичи" на въезде в страну со стороны Беларуси.

"Прибыл автомобиль Volkswagen с 46-летним пассажиром, гражданином Белоруссии. Во время осуществления пограничного контроля в отношении указанного лица сработала международная база данных Интерпола", — сообщили в Госпогранслужбе.

Позже выяснилось, что мужчину разыскивают правоохранители ФРГ — он подозревается в разбойном нападении.

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции Украины. Что ждет его в дальнейшем, украинская погранслужба пока не сообщает.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин Беларуси подозревается в разбойном нападении в Германии, он был задержан накануне.

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