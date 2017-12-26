Друг врача, которого удерживали в Ливии: все исходило от работодателя

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, оказавшиеся в плену в Ливии, должны вернуться на родину на днях, сообщил Sputnik близкий друг врача Сергей Косицкий.



© Sputnik/ Сергей Русанов Освобожденные в Ливии белорусские медики возвращаются в Минск

Сергей Здота пообещал приятелю приехать в родной Гомель к Новому году.

Два белорусских медика более месяца находились в городе Зинтан, где у них забрала паспорта местная полиция. Как стало известно в среду, двое белорусских медиков были спасены из плена в Ливии . Освобождение стало возможным при содействии президента Чеченской республики Ахмата Кадырова .

После того, как у белорусов закончился контакт, они решили вернуться на родину. Но в паспортном столе не оказалось вкладышей для оформления визы, у них забрали паспорта, чтобы якобы поставить стикер на выездную визу в другом городе.

По мнению Сергея Косицкого, конфликт начался из-за работодателя, который пытался удержать пару всеми возможными способами. Он попытался задействовать все свои ресурсы, чтобы остановить доктора, к которому приезжали клиенты со всей страны.

"Насколько я знаю из короткой переписки, работодатель включил свои ресурсы, дабы не потерять специалиста, к которому ехали со всех концов Ливии. Последние аргументы, это попытка использовать якобы претензии от пациентов, которые были якобы чем-то недовольны", — сообщил собеседник Sputnik.

Хотел вернуться домой

Сергей Здота родом из Гомеля. Работал хирургом-травматологом. Был продолжателем династии медиков. Его отец – известный гомельский доктор — скончался несколько лет назад.

Семь лет назад Здота решил переехать в Ливию, где можно было заработать больше. Устроился в государственный госпиталь. Но позже получил предложение от частного центра, с чего и начались все трудности, считает Сергей Косицкий. Наниматель предложил Сергею выгодные условия труда, а когда был подписан контакт, выяснилось, что все далеко не так идеально. Белорусский врач работал не покладая рук, да еще и получить заработанное не мог.

"Все заключалось в работодателях. Это какие-то коммерсанты. Они его нашли, когда он в государственном госпитале работал, и предложили ему интересный контракт с хорошей оплатой. Но когда он контракт подписал, все выяснилось не так, как они обещали. Инна рассказывала, что он сутками работал. Его каждые пять минут могли выдернуть на операцию. Труд этот был на износ", — отметил знакомый врача.

Билеты в Беларусь были куплены давно

В прошлом году у гомельчанина была возможность вернуться на родину. Он приезжал в Гомель в отпуск, где расписался со своей нынешней супругой Инна Бабуш – медсестрой из Пинска, с которой познакомился в Ливии. Но поскольку работодатель задолжал ему большую сумму денег, был вынужден вернуться.

"Он рассказывал, что там есть хорошие деньги. Но поменять их на конвертируемую валюту нет возможности — там банки не работают. Вернулся туда, потому что там у него серьезные деньги, которые ему не выплатили. В планах было, что он поедет, закончит контакт и заберет заработанное. Не знаю, удалось ли ему вернуть заработанное", – продолжает приятель гомельчанина.

Контакт у Сергея Здоты закончился 25 октября, говорит Сергей Косицкий. Уже были приобретены билеты в Беларусь, но в последний момент у белорусов паспорта изъяли.

"Знаю, что они были в квартире, не в плену. Все попытки обратиться в белорусское посольство, никакого успеха не принесли. Сергей писал, что осталась одна нужда на россиян", — говорит Сергей Косицкий.

Помощь в возвращении белорусов на родину оказало МИД России и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На днях Сергей Здота сообщил приятелю, что собирается вернуться в Беларусь к Новому году.

"Он пока не вернулся. Но надеемся, что будет на днях, если ничего не изменится. Он молчал уже пару дней. Написал, что к Новому году приедет", — рассказал Косицкий.

В Гомеле у Сергея осталась пожилая мать, которой он старался не сообщать о событиях в Ливии.

"За семь лет умер его отец – известный в Гомеле врач. Осталась мать, которая очень за него волновалась. Он очень хотел вернуться домой", — отметил Косицкий.