МИНСК, 27 дек — Sputnik. Зона поисков экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, который устроил перестрелку на территории предприятия и убил охранника, расширена до всего города: в Москве объявлен план "Серена".

Полицейским даны ориентировки с фотографиями. Из описания злоумышленника следует, что разыскивается 49-летний Илья Аверьянов, одетый в светлый костюм и черную куртку, он может передвигаться по Москве на автомобиле Audi А6 темного цвета, госномер С 425 КС 777.

По мнению полиции, Аверьянов мог покинуть территорию фабрики до того, как было выставлено оцепление.

Адвокат экс-директора фабрики «Меньшевик» в Москве Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, не знает, где находится его доверитель.

Вспыльчивый или спокойный?

Близкие Ильи Аверьянова дают противоречивую информацию о характере экс-директора "Меньшевик". Одни рассказывают журналистам, что он был вспыльчивым человеком, который мог устроить скандал из-за любого пустяка. Другие говорят, что он был спокойным и адекватным человеком.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику, которую он практически построил с нуля своими руками в 90-ых, у него отобрали и намеренно разорили. Судя по отзывам бывших сотрудников, на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

Как выяснилось, "Меньшевик" — проблемное предприятие: в январе арбитражный суд Москвы будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики.

Адвокат Аверьянова утверждает, что эта "история тянется давно"."Летом была подобная ситуация, лица кавказской внешности сломали замки, проникли в здание. Избили директора, поломали ему руки ноги", — сказал защитник.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил журналистам, что бывший собственник предприятия продлял лицензию на карабин "Сайга", из которого открыл огонь на фабрике, в 2015 году и владеет им на законных основаниях.

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