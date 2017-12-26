МИНСК, 27 дек – Sputnik. Директор солигорского кафе "Веснянка" и индивидуальный предприниматель – организатор шоу-программы признаны обвиняемыми по делу о травмировании на новогоднем корпоративе женщины, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент в заведении общепита в районном центре произошел в субботу 23 декабря: в кафе "Веснянка" во время номера шоу-программы отдыхающие употребили напитки с жидким азотом. Одной женщине после этого стало плохо, и она была доставлена в больницу. По факту возбудили дело по ч. 2 ст. 338 Уголовного кодекса Беларуси (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

"Подозреваемыми по делу признаны директор заведения и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по организации и проведению шоу-программы", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что сейчас солигорские следователи продолжают работать над установлением обстоятельств произошедшего – допрашивают свидетелей, работников и должностных лиц кафе, проводят обыски.

По словам Белоног, сотрудники СК также изучают изъятую документацию и записи с камер наблюдения.

Как ранее сообщал Sputnik, пострадавшая жительница Солигорска в настоящее время находится в реанимационном отделении, ей оказывается помощь.

Уголовное дело возбудили после "азотного" корпоратива в Солигорске>>