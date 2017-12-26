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"Азотный" корпоратив в Солигорске: подозреваемые – директор кафе и ИП
27.12.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Директор солигорского кафе "Веснянка" и индивидуальный предприниматель – организатор шоу-программы признаны обвиняемыми по делу о травмировании на новогоднем корпоративе женщины, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Инцидент в заведении общепита в районном центре произошел в субботу 23 декабря: в кафе "Веснянка" во время номера шоу-программы отдыхающие употребили напитки с жидким азотом. Одной женщине после этого стало плохо, и она была доставлена в больницу. По факту
"Подозреваемыми по делу признаны директор заведения и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по организации и проведению шоу-программы", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что сейчас солигорские следователи продолжают работать над установлением обстоятельств произошедшего – допрашивают свидетелей, работников и должностных лиц кафе, проводят обыски.
По словам Белоног, сотрудники СК также изучают изъятую документацию и записи с камер наблюдения.
Как ранее сообщал Sputnik, пострадавшая жительница Солигорска в настоящее время находится в реанимационном отделении, ей оказывается помощь.
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Пострадавшая жительница Солигорска в настоящее время находится в реанимационном отделении, ей оказывается помощь.
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