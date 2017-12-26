Водитель сбил ребенка на переходе в Гомеле и скрылся с места ДТП

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Разыскивается водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего ребенка в Гомеле и скрывшийся с места ДТП, сообщили Sputnik в пресс-службе ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Отмечается, что авария случилась 18 декабря примерно в 17:30 на регулируемом переходе проспекта Октября.

Мужчина, управляя легковым автомобилем темного цвета, двигался по проспекту Октября со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Б. Хмельницкого. В районе пересечения проспекта с улицей Жукова совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. После ДТП мужчина сразу уехал.

"Девочка не пострадала, ведется поиск водителя, после этого его привлекут к административной ответственности", — рассказали в ГАИ.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, а также очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам ГАИ УВД Гомельского облисполкома: (8-0232) 68-40-84, 68-35-07, 68-44-44.