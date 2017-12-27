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Адская вечеринка: минчанку изнасиловали, убили, тело спрятали в диван

27.12.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства 20-летней минчанки, которая отдыхала в компании четырех мужчин, сообщили в ГУВД Минска.

Убийство произошло 22 декабря в одной из квартир Ленинского района белорусской столицы.

"Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД и ГУВД Мингорисполкома установили, что в тот день в квартире отдыхала компания из пяти человек, в числе которых четверо мужчин и одна девушка", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГУВД Минска.

Также было установлено, что в конце вечеринки трое мужчин из этой компании 25 лет, 31 год и 33 года ушли спать, а 46-летний предприниматель остался наедине с девушкой.

По словам собеседников агентства, когда утром мужчины проснулись, увидели что девушка сидит на полу и плачет. Девушка сообщила, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, и она собирается на него заявить в милицию. Предприниматель убедил троих мужчин выйти из кухни, сказав, что сам поговорит с плачущей девушкой.

Оперативники в ходе расследования выяснили, что девушка была задушена, а ее тело было спрятано в диван.

"Подозреваемый в совершении преступления пытался скрыться, поехал в Лидский район, потом в Лиду, где снял квартиру на сутки. Но поняв, что не получиться сбежать из страны, пришел в милицию с повинной", — сказали в ГУВД.

Мужчина работает индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. По факту убийства Ленинским (города Минска) РОСК возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 46-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело, он обвиняется в убийстве 20-летней девушки.

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