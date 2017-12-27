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В Минске расследуют убийство 20-летней девушки. Перед этим она рассказала об изнасиловании
22 декабря в одной из квартир Ленинского района Минска была убита девушка. Перед этим она рассказала знакомым, что ее изнасиловали — но мужчина, чье имя было названо, вызвался «уладить» конфликт, однако расправился с жертвой. Подробности
В тот день в квартире отдыхала компания из пятерых человек: четверо мужчин и 20-летняя минчанка. После застолья трое мужчин (возрастом от 25 до 33 лет) ушли спать, а утром на кухне они нашли заплаканную девушку.
— Девушка рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым осталась наедине. Она пригрозила, что пойдет и расскажет все милиции, однако злоумышленник убедил всех, что сам с ней поговорит и конфликт уладит, — рассказали в ГУВД.
Оказавшись наедине, он задушил ее, а тело спрятал в диван, чтобы потом вывезти. Но опасаясь, что приятели сообщат в милицию (они так и сделали) — пустился в бега.
Сначала прятался в Лидском районе, потом в Лиде. Телефон просил у прохожих, квартиру снимал посуточно.
— Столичные сыщики сразу же взяли под контроль его возможные места появления, а также знакомых и родственников, исключили возможность покинуть страну, создали все условия, чтобы со стороны знакомых не было возможности оказать помощь, — рассказали в милиции.
В итоге подозреваемый понял, что дальше прятаться нет смысла — и явился с повинной.
По факту убийства Ленинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант работает предпринимателем в сфере грузоперевозок.
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Мужчина задушил девушку и спрятал ее тело в диване, чтобы потом вывезти и спрятать.
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