В Минске расследуют убийство 20-летней девушки. Перед этим она рассказала об изнасиловании

22 декабря в одной из квартир Ленинского района Минска была убита девушка. Перед этим она рассказала знакомым, что ее изнасиловали — но мужчина, чье имя было названо, вызвался «уладить» конфликт, однако расправился с жертвой. Подробности сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В тот день в квартире отдыхала компания из пятерых человек: четверо мужчин и 20-летняя минчанка. После застолья трое мужчин (возрастом от 25 до 33 лет) ушли спать, а утром на кухне они нашли заплаканную девушку.

— Девушка рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым осталась наедине. Она пригрозила, что пойдет и расскажет все милиции, однако злоумышленник убедил всех, что сам с ней поговорит и конфликт уладит, — рассказали в ГУВД.

Оказавшись наедине, он задушил ее, а тело спрятал в диван, чтобы потом вывезти. Но опасаясь, что приятели сообщат в милицию (они так и сделали) — пустился в бега.

Сначала прятался в Лидском районе, потом в Лиде. Телефон просил у прохожих, квартиру снимал посуточно.

— Столичные сыщики сразу же взяли под контроль его возможные места появления, а также знакомых и родственников, исключили возможность покинуть страну, создали все условия, чтобы со стороны знакомых не было возможности оказать помощь, — рассказали в милиции.

В итоге подозреваемый понял, что дальше прятаться нет смысла — и явился с повинной.

По факту убийства Ленинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант работает предпринимателем в сфере грузоперевозок.