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Инженер погиб в аэропорту Минска, упав с крыла самолета Ил-76

27.12.2017 19:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти в РУП "Национальный аэропорт Минск" инженера в результате падения с высоты, сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Инженер погиб в аэропорту Минска, упав с крыла самолета Ил-76
© Sputnik/
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Инцидент в столичной воздушной гавани произошел утром 22 декабря: технический сотрудник аэропорта упал с крыла самолета Ил-76 при проведении работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.

"УСК по Минску проводит по факту гибели на территории аэропорта 34-летнего мужчины, инженера по техобслуживанию, проверку", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что следователи уже изъяли необходимую техническую документацию по проведению соответствующих работ и занимаются ее изучением.

По словам представителя УСК, уже опрошены очевидцы произошедшего и технический персонал минского аэропорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина занимался проведением работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.

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