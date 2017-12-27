Инженер погиб в аэропорту Минска, упав с крыла самолета Ил-76

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти в РУП "Национальный аэропорт Минск" инженера в результате падения с высоты, сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Инцидент в столичной воздушной гавани произошел утром 22 декабря: технический сотрудник аэропорта упал с крыла самолета Ил-76 при проведении работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.

"УСК по Минску проводит по факту гибели на территории аэропорта 34-летнего мужчины, инженера по техобслуживанию, проверку", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что следователи уже изъяли необходимую техническую документацию по проведению соответствующих работ и занимаются ее изучением.

По словам представителя УСК, уже опрошены очевидцы произошедшего и технический персонал минского аэропорта.