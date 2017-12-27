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В Петербурге в супермаркете произошел взрыв. Есть пострадавшие

27.12.2017 19:58 — ЧП | Tut.by  
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В одном из торговых центров Петербрга в среду вечером произошел взрыв. Как сообщает издание «Фонтанка», неустановленное устройство взорвалось в камере хранения магазина «Перекресток». Пострадали несколько человек.


Фото: fontanka.ru

«Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе „Гигант Холл“ на первом этаже в районе камер хранения магазина „Перекресток“ (без возгорания)», — рассказал ТАСС источникв экстренных службах.

Госпитализировано 3 человека. По данным «Фонтанки», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно.


Фото: fontanka.ru

Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

 
 
Ссылка на источник 233
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Неустановленное устройство взорвалось в камере хранения магазина "Перекресток". Пострадали несколько человек.

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