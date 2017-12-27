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В Петербурге в супермаркете произошел взрыв. Есть пострадавшие
В одном из торговых центров Петербрга в среду вечером произошел взрыв. Как сообщает издание «Фонтанка», неустановленное устройство взорвалось в камере хранения магазина «Перекресток». Пострадали несколько человек.
«Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе „Гигант Холл“ на первом этаже в районе камер хранения магазина „Перекресток“ (без возгорания)», — рассказал
Госпитализировано 3 человека.
Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.
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Неустановленное устройство взорвалось в камере хранения магазина "Перекресток". Пострадали несколько человек.
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Архив (ЧП)
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