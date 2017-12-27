Второе за день землетрясение произошло в Иране

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5 баллов, произошло на востоке Ирана в среду 27 декабря, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 21:01 по минскому времени в 46 километрах от города Керман. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

В настоящее время сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее в этот же день землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло вблизи Тегерана. Как сообщило местное агентство ИСНА, в его результате пострадали 75 человек.