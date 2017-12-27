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Лобовое ДТП под Бешенковичами: погибли два водителя

27.12.2017 22:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Два водителя погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Бешенковичском районе, сообщил Sputnik в среду начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Лобовое ДТП под Бешенковичами: погибли два водителя
© Фото: ВКонтакте / Марина -= ツ Gerda ツ =- Форшакова
Машина скорой помощи перевернулась в результате аварии в Витебске

Авария произошла в среду около 18:20 на 230-м километре автодороги М3 Минск – Витебск: столкнулись Renault Laguna, в котором ехал 36-летний мужчина-водитель и 41-летняя пассажирка, оба жители Витебска, и Volkswagen Passat – в авто находились жители Бешенковичей, 70-летний мужчина и 68-летняя женщина.

"В результате аварии водители погибли", – сказал Казючиц.

Он также уточнил, что пострадавших женщин из машин достали свидетели аварии, пассажирки авто были доставлены в больницу для оказания помощи.

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, действиями которых руководит лично начальник ГАИ УВД.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадавших женщин из машин достали свидетели аварии, пассажирки авто были доставлены в больницу для оказания помощи.

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