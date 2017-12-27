Лобовое ДТП под Бешенковичами: погибли два водителя

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Два водителя погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Бешенковичском районе, сообщил Sputnik в среду начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла в среду около 18:20 на 230-м километре автодороги М3 Минск – Витебск: столкнулись Renault Laguna, в котором ехал 36-летний мужчина-водитель и 41-летняя пассажирка, оба жители Витебска, и Volkswagen Passat – в авто находились жители Бешенковичей, 70-летний мужчина и 68-летняя женщина.

"В результате аварии водители погибли", – сказал Казючиц.

Он также уточнил, что пострадавших женщин из машин достали свидетели аварии, пассажирки авто были доставлены в больницу для оказания помощи.

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, действиями которых руководит лично начальник ГАИ УВД.